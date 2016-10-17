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ПУЛЬС
Ремонтировать дорогу Уфа-Затон будет компания из Оренбурга// 17.10.2016
Строительная компания ГПДС стала единственным участником тендера.
Контракт на ремонт автомобильной дороги Уфа-Затон может быть заключен с компанией из Оренбурга. Как следует из сообщения на официальном сайте госзакупок, ООО «Строительная компания ГПДС» стала единственным участником тендера. Она согласилась исполнить контракт по его начальной цене 442,35 млн руб. В тендерной документации отмечается, что компания признана победителем торгов.
Если итоги торгов не будут оспорены, то компания приступит к выполнению работ.
По контракту предстоит к декабрю 2017 года заменить асфальто-бетонное покрытие, установить новые автобусные остановки и дорожные знаки и т.д.
Отметим, что это первая попытка властей Уфы строить дороги по новой схеме: авансирование составит 30% от суммы контракта, оставшуюся сумму подрядчик получит в течение трех лет, когда дорога будет находиться на гарантийном обслуживании.
ООО «Строительная компания ГПДС», согласно данным Kartoteka.ru, образована в Оренбурге. Компания уже имела контракты в Уфе: в 2015 году с администрацией города было заключено два договора на ремонт улиц Кировского и Демского районов.
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