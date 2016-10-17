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ПУЛЬС
Миноритарии «Башнефти» могут остаться без оферты// 17.10.2016
Это произойдет, если Госдума в ноябре примет соответствующий закон.
Фото: Кристина Дейнеко
Госдума РФ в ноябре этого года может рассмотреть проект закона, согласно которому «Роснефти» не придется выставлять оферту миноритариям «Башнефти», пишут «Ведомости».
В июле в Госдуму были внесены поправки к закону «Об акционерных обществах» с предложением освободить общество от обязанности делать оферту «при передаче акций между юридическими лицами, находящимися под контролем Российской Федерации, определяемым в соответствии с МСФО <...> в результате исполнения актов президента или актов правительства». С законопроектом выступил депутат из партии «Единая Россия» Александр Меткин. Он также предлагает закону придать обратную силу.
В Госдуме уточнили, что «никакой спешки в принятии этого закона не планируется, и он планово включен в работу комитета».
Опрошенные иданием юристы (5 из 7) считают, что, если законопроект будет принят в нынешнем виде, «Роснефть» может избежать оферты (обязательного предложения выкупить акции компании у миноритарных акционеров - прим.).
Однако пока источники ведомства сообщают, что оферта будет. Министр экономического развития Алексей Улюкаев заявлял: «Насколько я понимаю, по законодательству должны [выставить оферту]».
Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев заявил «Ведомостям», что компания «будет действовать строго в соответствии с действующим законодательством».
Напомним, что сделка по покупке "Роснефтью" 50,07% уставного капитала "Башнефти" была закрыта 12 октября. 13 октября в компнии досрочно переизбрали президента: Александра Корсика, который занимал эту должность с 2011 года, сменил вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть» Андрей Шишкин. Уже с 13 октября "Башнефть" работает, как дочка "Роснефти".
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