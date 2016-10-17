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17 октября, понедельник
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ПУЛЬС
Система видеонаблюдения на выборах обошлась Башкирии в 20 миллионов// 17.10.2016
Эти средства обещали компенсировать из федерального центра.
На организацию видеонаблюдения на минувших выборах в Госдуму в Башкирии было выделено 20,3 млн руб., следует из материалов «Ведомостей». Всего в регионе было 409 избирательных участков, из которых видеотрансляцией было охвачено 328.
По затратам на организацию видеонаблюдения на выборах Башкирия находится на 4 месте в России.
Больше всего средств – 57 млн руб. было потрачено в Самарской области, на втором месте Татарстан – 37,9 млн руб. Замкнула тройку лидеров Нижегородская область -24,3 млн руб.
Но если посчитать затраты региона на один участок, то самые дорогие камеры видеонаблюдения - в Татарстане (91 325 руб на один участок), на втором месте - Башкирия ( 61 890 руб), в Перми же оснастить видеонаблюдением выборы обошлось дешевле всего - по 14 940 руб на участок.
«Ведомости» отмечают, что бюджеты регионов, включая Башкирию, получат компенсацию из федерального бюджета. Их общие затраты оцениваются в 274 млн руб.
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