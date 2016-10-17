Башкирия заказала видеопрезентацию своих туристских возможностей

Ольга КОРЗИК

На эти цели из бюджета республики выделят 1,2 млн рублей.

Фото: Кристина Дейнеко

Государственный комитет республики по предпринимательству и туризму по итогам конкурса 7 ноября отберет компанию, которая подготовит видеопрезентацию туристских возможностей Башкирии, следует из сообщения на официальном сайте госзакупок.

Цель этой закупки - «формирование позитивного имиджа Республики Башкортостан, как региона благоприятного для зимних и летних видов отдыха, с уникальной по разнообразию природой, богатой историей и культурой». Эта видеопрезентация должна продвигать туристские возможности региона на туристских рынках России и за рубежом.

Победителю к 15 декабря этого года необходимо предоставить 2 версии презентации: полную, хронометражем не менее 13 минут, и сокращенную, хронометражем не менее 7 минут. У видеозаписи должно быть музыкальное сопровождение, она должна быть на русском языке с титрами на английском и китайском.

В документации оговаривается, что «представленные в видеопрезентации объекты должны выглядеть привлекательно, правдоподобно и не искажать действительность».

Прежде чем приступить к созданию продукта, подрядчик должен согласовать с госкомитетом перечень из объектов туристического показа. Объекты должны быть выбраны таким образом, «чтобы показать туристские возможности РБ, весь спектр видов туризма, доступные как для профессиональных туристов, так и для не профессиональных туристов».

Также победитель должен обеспечить размещение видеопрезентации в сети телевещания республики, которая имеет аудиторию не менее 3 млн человек, в прайм-тайм (с 20.00 до 22.00).

Начальная цена контракта – 1,2 млн рублей. Финансировать контракт будет республиканский бюджет.