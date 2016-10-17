17 октября, понедельник
ПУЛЬС

Башкирия заказала видеопрезентацию своих туристских возможностей

Ольга КОРЗИК // 17.10.2016
На эти цели из бюджета республики выделят 1,2 млн рублей.

Фото: Кристина Дейнеко

Государственный комитет республики по предпринимательству и туризму  по итогам конкурса 7 ноября отберет компанию, которая подготовит видеопрезентацию туристских возможностей Башкирии, следует из сообщения на официальном сайте госзакупок.

Цель этой закупки  - «формирование позитивного имиджа Республики Башкортостан, как региона благоприятного для зимних и летних видов отдыха, с уникальной по разнообразию природой, богатой историей и культурой». Эта видеопрезентация должна продвигать туристские возможности региона на туристских рынках России и за рубежом.

Победителю к 15 декабря этого года необходимо предоставить 2 версии презентации: полную, хронометражем не менее 13 минут, и сокращенную, хронометражем не менее 7 минут. У видеозаписи должно быть музыкальное сопровождение, она должна быть  на русском языке с титрами на английском и китайском.

В документации оговаривается, что «представленные в видеопрезентации объекты должны выглядеть привлекательно, правдоподобно и не искажать действительность».

Прежде чем приступить к созданию продукта, подрядчик должен согласовать с госкомитетом перечень из объектов туристического показа. Объекты должны быть выбраны таким образом, «чтобы показать туристские возможности РБ, весь спектр видов туризма, доступные как для профессиональных туристов, так и для не профессиональных туристов».

Также победитель должен обеспечить размещение видеопрезентации в сети телевещания республики, которая имеет аудиторию не менее 3 млн человек, в прайм-тайм (с 20.00 до 22.00).

Начальная цена контракта – 1,2 млн рублей. Финансировать контракт будет республиканский бюджет.  

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПУЛЬС

17.10.2016
В Башкирии правительство поддержит инвестпроект «Уфаоргсинтеза»
На предприятии реконструируют производство изопропилбензола.

16.10.2016
Из Уфы в Челябинск могут запустить дешевый авиарейс
Направление может быть включено в программу развития региональной авиации.

15.10.2016
Башкирия на первом месте в ПФО по вводу в действие жилых домов
В республике на каждую тысячу человек построено 448 кв. м. жилья.

14.10.2016
Власти Башкирии рассчитывают сохранить бренд «Башнефть»
Также они рассчитывают остаться в управлении «Башнефти».

14.10.2016
В Уфе приостановлено движение двух троллейбусных маршрутов
ЭСКБ из-за долгов огранили подачу электроэнергии для МУЭТа

14.10.2016
«Башнефть» стала дочкой «Роснефти» - Сечин
Интеграция «Башнефти» в «Роснефть» прошла 13 октября.

14.10.2016
Башкирии выделили 74 миллиона рублей на лекарства
Эти средства федерального бюджета будут направлены на улучшение лекарственного обеспечения граждан.

14.10.2016
В Башкирии «Башнефть» хотят обязать платить за экологический ущерб
По задумке депутатов часть дивидендов нефтяной компании можно направить на природоохранную деятельность.

13.10.2016
Башкирские депутаты не стали лишать пивные компании налоговых льгот
За три года бюджет республики недополучит 145 миллионов рублей.

13.10.2016
На деревянные дома дадут ипотеку под ставку не выше 12 %
Это станет возможно по новой программе льготного кредитования.

13.10.2016
Расходы на здравоохранение в Росссии планируют сократить более чем на треть
Минфин опубликовал проект бюджета на следующий год.

13.10.2016
Ведомости: В «Башнефти» полностью сменится руководство
«Роснефть» не планирует оставить ни одного из нынешних руководителей компании.

13.10.2016
Башкирия заказала маркетинговый план продвижения туристских возможностей
На эти цели из бюджета могут выделить 1,7 млн рублей.

13.10.2016
Владимир Путин: Башкирия сохранит влияние на «Башнефть»
Президент России отметил, что федеральному центру небезразлична позиция региона.

12.10.2016
Госпакет «Эколайна» купила компания Вадима Гатауллина
Сделка заключена по начальной цене 31,2 млн рублей.

12.10.2016
На ремонт бульвара на улице Революционной в Уфе выделят более 10 миллионов
Здесь заасфальтируют дорожки, постелят рулонные газоны, посадят деревья и установят лепные композиции.

12.10.2016
В 27 районах Башкирии введен режим чрезвычайной ситуации
Распоряжение об этом подписал глава региона Рустэм Хамитов.


5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева простилась с Виталием Мухаметзяновым.
ФОТОФАКТ
Фотофакт: В Башкирии «Справедливая Россия» митинговала под баннером «Единой России»

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"