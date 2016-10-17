В Башкирии правительство поддержит инвестпроект «Уфаоргсинтеза»

Наталья КУЗНЕЦОВА

На предприятии реконструируют производство изопропилбензола.

Фото: indpg.ru

Правительство Башкирии окажет финансовую поддержку инвестпроекту «Уфаоргсинтеза». Распоряжение об этом подписал премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов.



Как уточнили в правительстве, деньги выделят на реконструкцию производства изопропилбензола (кумола). Софинансирование будет осуществляться на основании соглашения, заключенного между предприятием и правительством.

- Министерству промышленности и инновационной политики поручено осуществлять мониторинг хода реализации проекта, - говорится в сообщении. - Министерству экономического развития РБ - включить проект в реестр приоритетных инвестпроектов РБ.