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ПУЛЬС
В Башкирии правительство поддержит инвестпроект «Уфаоргсинтеза»// 17.10.2016
На предприятии реконструируют производство изопропилбензола.
Фото: indpg.ru
Правительство Башкирии окажет финансовую поддержку инвестпроекту «Уфаоргсинтеза». Распоряжение об этом подписал премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов.
- Министерству промышленности и инновационной политики поручено осуществлять мониторинг хода реализации проекта, - говорится в сообщении. - Министерству экономического развития РБ - включить проект в реестр приоритетных инвестпроектов РБ.
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