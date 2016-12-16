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ПУЛЬС
В Башкирии отремонтируют трассу до пещеры «Шульган – Таш»// 16.12.2016
Автодорога «Старосубхангулово – Мраково» получит асфальтовое покрытие
Фото: Кристина Дейнеко
Автодорога, ведущая к знаменитому заповеднику «Шульган-Таш» долгие годы не ремонтировалась и там отсутствует асфальтобетонное покрытие. Всеэто создает сложности и неудобства для желающих увидеть знаменитую башкирскую достопримечательность, - рассказала главе региона жительница Мелеуза Гулия Шагигалина
– Работы по капитальному ремонту и устройству асфальтового покрытия уже начаты. В планах – полностью привести дорогу в порядок, – отметил Рустэм Хамитов. – Это отразится на развитии туризма. Всё будет двигаться, как нужно.
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