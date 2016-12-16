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16 декабря, пятница
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ПУЛЬС
Башнефть будет выплачивать дивиденды, ориентируясь на свое финансовое положение// 16.12.2016
Об этом заявил президент компании Андрей Шишкин.
Нефтяная компания "Башнефть" после вхождения в структуру "Роснефти" будет выплачивать дивиденды, руководствуясь необходимостью поддержания финансовой устойчивости компании, - сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Андрея Шишкина. Об этом новый руководитель компании рассказал сегодня, 16 декабря, на внеочередном заседании совета директоров.
- "Башнефть" намерена и дальше планово осуществлять дивидендные выплаты, будет ориентироваться на необходимость поддержания финансовой устойчивости компании, в условиях включения программы капитальных вложений, с учетом возможного изменения макроэкономической среды, - цитирует слова господина Шишкина издание.
Как рассказал сегодня глава региона Рустэм Хамитов, за 11 месяцев текущего года в бюджет республики от Башнефти поступило более 37 млрд руб.
Ранее глава Роснефти Игорь Сечин заявлял, что уважает мнение руководства Башкирии об уровне дивидендов "Башнефти" и будет повышать эффективность работы компании. Он обещал, что конкретные параметры сотрудничества будут обнародованы позже.
"Роснефть" 12 октября 2016 года закрыла сделку по покупке у государства 50,08% акций "Башнефти" за 329,7 млрд рублей.
25% плюс одна акция принадлежит Башкирии.
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