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ПУЛЬС

Бюджет Башкирии от «Башнефти» в этом году получил более 37 миллиардов

Ольга КОРЗИК // 16.12.2016
Об этом сегодня рассказал глава региона Рустэм Хамитов.

Суммарные поступления в бюджет Башкирии от "Башнефти" по итогам 11 месяцев уже превысили 37 млрд руб, - сообщает ТАСС со ссылкой на главу Башкирии Рустэма Хамитова. Глава региона озвучил эти цифры выступая на внеочередном собрании акционеров компании, которое состоялось сегодня.

- В 2015 г. денежные поступления компании "Башнефть" в консолидированный бюджет, инфраструктурное, социальное развитие республики Башкортостан составили 37,9 млрд руб. За 11 месяцев этого да суммарные поступления по всей группе компаний "Башнефть" уже превышают 37 млрд руб., - сказал глава региона.

 

 

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