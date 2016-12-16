|
16 декабря, пятница
|
ПУЛЬС
Номинальный доход жителей Башкирии вырос в полтора раза// 16.12.2016
Сумма составила – 31,9 тысяч рублей.
Башстат опубликовал статистику денежных доходов населения за 10 месяцев текущего года. По данным статистов, в октябре этого года номинальный денежный доход на душу населения составил 31,9 тыс. руб. (Номинальный доход – это вся сумма финансовых средств, которую человек получил в течение определённого отрезка времени – прим. ред.)
По сравнению с началом года эта сумма увеличились почти в полтора раза: в январе эта сумма составила – 20,74 тыс. руб.
В то же время, реально располагаемые доходы, в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года незначительно снизились: на 0,9%.
В октябре жители Башкирии смогли позволить себе купить позволить 91 кг говядины, или 617,5 кг хлеба, или 1 401,9 кг картофеля, или 770,9 литра бензина.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
16.12.2016 // ХРОНОГРАФ
Росреестр по Башкирии: сбоев в работе регистрирующего органа нет
16.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе жители Зеленой рощи протестуют против строительства «Пятерочки»
16.12.2016 // СЕГО ДНЯ
В сети появилось видео пожара в Кумертау
16.12.2016 // ПУЛЬС
Башкирия вошла в число регионов с наибольшим дефицитом бюджета
16.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии полицейских обвинили в избиении задержанного
16.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Успейте купить участок в «Булгаковских дачах» со скидкой 25%
15.12.2016 // ПУЛЬС
Дмитрий Медведев прокомментировал продажу «Башнефти»
15.12.2016 // СПОРТ
Марат Магадеев: «Футбол в Уфе есть и будет»
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте