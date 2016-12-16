16 декабря, пятница
ПУЛЬС

Номинальный доход жителей Башкирии вырос в полтора раза

Ольга КОРЗИК // 16.12.2016
Сумма составила – 31,9 тысяч рублей.

Башстат опубликовал статистику денежных доходов населения за 10 месяцев текущего года. По данным статистов, в октябре этого года номинальный денежный доход на душу населения составил 31,9 тыс. руб. (Номинальный доход – это вся сумма финансовых средств, которую человек получил в течение определённого отрезка времени – прим. ред.)

По сравнению с началом года эта сумма увеличились почти в полтора раза: в январе эта сумма составила – 20,74 тыс. руб.

В то же время, реально располагаемые доходы, в октябре по сравнению с аналогичным  периодом прошлого года  незначительно снизились: на 0,9%.

В октябре жители Башкирии смогли позволить себе купить позволить 91 кг говядины, или 617,5 кг хлеба, или 1 401,9 кг картофеля, или 770,9 литра бензина.

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