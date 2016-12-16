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ПУЛЬС

Башкирия вошла в число регионов с наибольшим дефицитом бюджета

Наталья КУЗНЕЦОВА // 16.12.2016
Республике не хватает денег на опережающее развитие.

Фото: Кристина Дейнеко

Российский экономический университет (РЭУ) имени Плеханова проанализировал регионы страны на предмет их бюджетной обеспеченности. Башкирия вошла в число «чемпионов» по дефициту: в 2017-2019 годах он составил 60 миллиардов рублей.

Эксперты отнесли республику к числу регионам, которые находятся в особой зоне риска. При этом они подчеркнули, что в аналогичной ситуации находятся большинство регионов, так как принятый на три года федеральный бюджет не предполагает мотивацию бюджетов регионов.

- Традиционные регионы-доноры увеличат налоговые доходы по сравнению с депрессивными регионами, к которым относятся республики Тыва, Алтай, Ингушетия, Дагестан и Камчатский край, - говорится в сообщении. - Если в 2017 году разница в доходах на одного жителя между самым богатым и самым бедным регионом составит 3,9 раза, то уже к 2019-му разница увеличится до 4,5 раз.

На опережающее развитие региональной экономики смогут рассчитывать всего лишь семь регионов. Это Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, Ленинградская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский АО, Республика Коми и Москва. 

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