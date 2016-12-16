16 декабря, пятница
ПУЛЬС

Башкирии на ремонт дорог выделят почти 180 миллионов

Ольга КОРЗИК // 16.12.2016
Эти средства заложены на 2017 год.

Башкирия получит от федерального бюджета в 2017 году на ремонт дорог 178,2 млн руб. Распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов на обеспечение региональных программ в сфере дорожного хозяйства подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Всего трансферты распределены между 83 субъектами РФ. Общий размер – 8,7 млрд руб. 

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