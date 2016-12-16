Башкирии на ремонт дорог выделят почти 180 миллионов

15.12.2016

Дмитрий Медведев прокомментировал продажу «Башнефти» Премьер – министр России сегодня в прямом эфире дал интервью пяти российским телеканалам

13.12.2016

В Башкирии под риском увольнения более девяти тысяч человек Большая их часть находятся в простое по инициативе администраций предприятий и организаций.

13.12.2016

Татфондбанк ограничил выдачу вкладов в Башкирии В Уфе вкладчики могут получить не более 15 тыс. рублей в сутки.

09.12.2016

«Газпром» расширил перечень инновационной оборудования Новые продукты введены в результате с сотрудничеством с «РОСНАНО».