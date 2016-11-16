16 ноября, среда
ПУЛЬС

Депутаты горсовета Уфы повысили ставки по налогам на имущество физлиц

Наталья КУЗНЕЦОВА // 16.11.2016
Они утверждают, что фактические суммы налогов изменятся незначительно.

Фото: tyazhin.ru

Депутаты горсовета Уфы сегодня на очередном заседании изменили налоговые ставки на имущество физических лиц. Таким образом планируется компенсировать возможные потери бюджета, связанные  с изменением 360-го федерального закона, ведущий к так называемой «заморозке» кадастровой стоимости.

Согласно поправкам в федеральный закон, с 1 января 2017 года налог на объекты недвижимости расчитывается по кадастровой стоимости объекта на начало 2014 года. Если она увеличивалась после этой даты, то происходит возврат к предыдущей стоимости. Если наоборот уменьшалась, то применяется наиболее низкая величина. Для Уфы и республики это означает отмену постановления правительства от ноября прошлого года и возврат к показателям 2012 года. Именно поэтому депутаты и приняли новый документ для компенсации потерь бюджета.

Ставки будут различными в зависимости от того, какова площадь объекта недвижимости.

- для комнат и квартир с кадастровой стоимостью до 4 миллионов рублей - 0,11 процента от кадастровой стоимости вместо прежних 0,1 процента,

- для гаражей, паркингов и хозяйственных построек площадью до 50 «квадратов» - 0,11 процента от кадастровой стоимости вместо прежних 0,1 процента. Для жилых домов с такой же кадастровой стоимостью ставка выросла  с 0,1 до 0,12 процента,

 - для комнат и квартир с кадастровой стоимостью от 4 до 7 миллионов рублей - 0,165 вместо прежних 0,15 процента. Для жилых домов с такой же кадастровой стоимостью – 0,18 вместо прежних 0,15 процента,

 - для квартир с кадастровой стоимостью от 7 до 10 миллионов рублей - 0,198 вместо прежних 0,18 процента. Для жилых домов с такой же кадастровой стоимостью – 0,216 вместо прежних 0,18 процента.

 - для квартир с кадастровой стоимостью более 10 миллионов рублей - 0,22 вместо 0,2 процента. Для жилых домов с такой же кадастровой стоимостью – 0,24 процента вместо 0,2. 

- В целом по Уфе применение новых налоговых ставок позволит обеспечить в 2017 году прирост фактического налога к уровню 2015 года по квартирам – на 7,4 процента, по комнатам – на 9,5, по гаражам – на 5,7 процента, - уточнили  в пресс-службе горсовета. - По жилым домам прироста не будет, зато удастся сократить потери бюджета на 13,3 процента. Без повышения ставок потери составили бы 33,6 процента. 
 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПУЛЬС

16.11.2016
В Уфе закрылся магазин сети «Суперстрой»
Гипермаркеты строительных материалов также прекращают работу в ряде других городов России.

16.11.2016
Госкомтранс Башкирии взял тайм-аут в конкурсе на строительство платной дороги
Конкурс по определению подрядчика на строительство первый в Башкирии платной дороги продлён

16.11.2016
Кредиторы МУЭТа отзывают заявления о банкротстве предприятия
Компания погасила задолженность перед ООО «ИВЦ» и Башкирским троллейбусным заводом.

16.11.2016
Башкирия не будет продавать свою долю в «Башнефти»
Ранее «Роснефть» направила предложение о приобретении 37,52% акций компании.

15.11.2016
«Роснефть» готова выкупить у миноритариев акции «Башнефти» за 205 миллиардов
Компания направила оферту миноритариям "Башнефти" по 3,7 тысячи рублей за акцию.

15.11.2016
Энергетическую сбытовую компанию Башкортостана планируют продать за 4,1 миллиарда
Совет директоров «Русгидро» поручил одобрить сделку по продаже компании структурам «Интер РАО».

15.11.2016
В Уфе увеличили сбор денег за услуги ЖКХ – отключая воду и свет
Сбор платежей в октябре превысил 100 процентов.

15.11.2016
Следком: сделка по приобретению акций «Башнефти» «Роснефтью» законна
Следователи заявили, что приобретение акций «Башнефти» не является предметом расследования.

14.11.2016
16 ноября Башнефть изберет новый совет директоров
Завтра, 15 ноября, обсудят кандидатов в этот орган управления.

14.11.2016
Башкирия вошла в ТОП-5 по потребительским кредитам в России
Также в регионе активно оформляют автокредиты и ипотеку.

14.11.2016
В Куюргазинском районе Башкирии запустили солнечную электростанцию
«Хевел» запустила третью очередь Бугульчанской СЭС.

14.11.2016
В Москве оценили нефтехимический кластер Башкирии
Он вошел в число 11 лучших проектов страны.

14.11.2016
МУЭТ умер, да здравствует МУЭТ
В Уфе разделили электротранспорт.

11.11.2016
Башкирия в лидерах среди субъектов России по досрочному погашению ипотеки
За первое полугодие жители республики досрочно выплатили 5,86 млрд рублей.

11.11.2016
Башкирский АнтиФорбс: кто больше всего должен за тепло
В Башкирии продолжают накапливаться долги за отопление, газ и электроэнергию.

11.11.2016
Чистая прибыль «Башнефти» снизилась на треть
Компания ухудшила свои финансовые показатели.

11.11.2016
В Башкирии на социальное жилье готовы потратить более 60 миллиардов
В республике разработана программа строительства социального жилья до 2025 года.

11.11.2016
Судоремонтно-судостроительный завод в Уфе могут признать банкротом
В декабре арбитраж начнет рассмотрение иска от «Фонда жилищного строительства-недвижимость».

5-Я КОЛОНКА

Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.

ФОТОФАКТ
Уфимские споттеры встретили омских коллег и провели экскурсию

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"