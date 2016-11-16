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ПУЛЬС
Депутаты горсовета Уфы повысили ставки по налогам на имущество физлиц// 16.11.2016
Они утверждают, что фактические суммы налогов изменятся незначительно.
Фото: tyazhin.ru
Депутаты горсовета Уфы сегодня на очередном заседании изменили налоговые ставки на имущество физических лиц. Таким образом планируется компенсировать возможные потери бюджета, связанные с изменением 360-го федерального закона, ведущий к так называемой «заморозке» кадастровой стоимости.
Согласно поправкам в федеральный закон, с 1 января 2017 года налог на объекты недвижимости расчитывается по кадастровой стоимости объекта на начало 2014 года. Если она увеличивалась после этой даты, то происходит возврат к предыдущей стоимости. Если наоборот уменьшалась, то применяется наиболее низкая величина. Для Уфы и республики это означает отмену постановления правительства от ноября прошлого года и возврат к показателям 2012 года. Именно поэтому депутаты и приняли новый документ для компенсации потерь бюджета.
Ставки будут различными в зависимости от того, какова площадь объекта недвижимости.
- для комнат и квартир с кадастровой стоимостью до 4 миллионов рублей - 0,11 процента от кадастровой стоимости вместо прежних 0,1 процента,
- для гаражей, паркингов и хозяйственных построек площадью до 50 «квадратов» - 0,11 процента от кадастровой стоимости вместо прежних 0,1 процента. Для жилых домов с такой же кадастровой стоимостью ставка выросла с 0,1 до 0,12 процента,
- для комнат и квартир с кадастровой стоимостью от 4 до 7 миллионов рублей - 0,165 вместо прежних 0,15 процента. Для жилых домов с такой же кадастровой стоимостью – 0,18 вместо прежних 0,15 процента,
- для квартир с кадастровой стоимостью от 7 до 10 миллионов рублей - 0,198 вместо прежних 0,18 процента. Для жилых домов с такой же кадастровой стоимостью – 0,216 вместо прежних 0,18 процента.
- для квартир с кадастровой стоимостью более 10 миллионов рублей - 0,22 вместо 0,2 процента. Для жилых домов с такой же кадастровой стоимостью – 0,24 процента вместо 0,2.
- В целом по Уфе применение новых налоговых ставок позволит обеспечить в 2017 году прирост фактического налога к уровню 2015 года по квартирам – на 7,4 процента, по комнатам – на 9,5, по гаражам – на 5,7 процента, - уточнили в пресс-службе горсовета. - По жилым домам прироста не будет, зато удастся сократить потери бюджета на 13,3 процента. Без повышения ставок потери составили бы 33,6 процента.
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