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16 ноября, среда
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ПУЛЬС
В Уфе закрылся магазин сети «Суперстрой»// 16.11.2016
Гипермаркеты строительных материалов также прекращают работу в ряде других городов России.
Фото: tagilcity.ru
В Уфе закрылся гипермаркет сети «Суперстрой» на улице Комсомольской. Торговая сеть сворачивает магазины по всей стране. Как сообщает партнер ИА Медиакорсеть по холдингу "ФёстМедиаИнвест" TagilCity.ru, «Суперстрой» также закрылся в Нижнем Тагиле. Готовятся к закрытию также два других магазина сети в этом городе. Аналогичная ситуация, по данным издания, в Екатеринбурге.
Один из читателей портала TagilCity.ru прислал фотографии пустых стеллажей гипермаркета на ул. Юности в Нижнем Тагиле. Сотрудники магазина сообщили редакции, что проблемы есть не только у их магазина, но и у всей сети:
- Мы пока открыты, но собираемся закрываться. Пока неизвестно, когда именно. Закрывается вся сеть, - сообщили журналисту TagilCity.ru
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© "МедиаКорСеть", 2016
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