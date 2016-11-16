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ПУЛЬС

В Уфе закрылся магазин сети «Суперстрой»

Наталья КУЗНЕЦОВА // 16.11.2016
Гипермаркеты строительных материалов также прекращают работу в ряде других городов России.

Фото: tagilcity.ru

В Уфе закрылся гипермаркет сети «Суперстрой» на улице Комсомольской. Торговая сеть сворачивает магазины по всей стране. Как сообщает партнер ИА Медиакорсеть по холдингу "ФёстМедиаИнвест" TagilCity.ru, «Суперстрой» также закрылся в Нижнем Тагиле. Готовятся к закрытию также два других магазина сети в этом городе. Аналогичная ситуация, по данным издания, в Екатеринбурге.

Один из читателей портала TagilCity.ru прислал фотографии пустых стеллажей гипермаркета на ул. Юности в Нижнем Тагиле. Сотрудники магазина сообщили редакции, что проблемы есть не только у их магазина, но и у всей сети:

- Мы пока открыты, но собираемся закрываться. Пока неизвестно, когда именно. Закрывается вся сеть, - сообщили журналисту TagilCity.ru 

 

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