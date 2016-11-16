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ПУЛЬС
Госкомтранс Башкирии взял тайм-аут в конкурсе на строительство платной дороги// 16.11.2016
Конкурс по определению подрядчика на строительство первый в Башкирии платной дороги продлён
Госкомтранс республики продлил конкурс на строительство первой в Башкирии платной дороги Стерлитамак – Кага – Магнитогорск, сообщает «Коммерсант - Уфа». Ранее планировалось, что итоги аукциона будут подведены до 31 октября этого года, однако сегодня стало известно, что чиновники взяли отсрочку до 13 января 2017 года.
Напомним, на конкурс заявились пять компаний: ООО «Башкирдорстрой», «Южноуральская дирекция автодороги», московский научный производственный центр «Инвестстройпроект», «Башкирские скоростные магистрали» и ЗАО «Строительный сервис».
Общая протяжённость трассы составит более 170 километров она свяжет второй по величине город Башкирии Стерлитамак с Челябинской областью. Предполагается, что платным проезд будет не на всей протяжённости трассы, а только на участке междупоселком Аскарово и посёлком Кага в Белорецком районе Башкирии, это связано с тем, что по действующему законодательству должна существовать альтернативная платной дороге трасса.
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