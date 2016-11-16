Кредиторы МУЭТа отзывают заявления о банкротстве предприятия

Ольга КОРЗИК

Компания погасила задолженность перед ООО «ИВЦ» и Башкирским троллейбусным заводом.

Фото: Кристина Дейнеко

Кредиторы муниципального управления электротранспорта Уфы (МУЭТ), подававшие заявление на банкротстве предприятия, стали отзывать свои иски. Как сообщает Коммерсант в Уфе, 14 ноября свое заявление отозвало ООО «ИВЦ», которому МУЭТ задолжал 500 тыс. руб. 7 ноября аналогичное заявление отозвал Башкирский троллейбусный завод, который сам находится в стадии банкротства. Как пояснил руководитель обновленного МУЭТа (в начале ноября МУЭТ разделился на два предприятия: транспортное (МУЭТ) и инфраструктурное (УИТ-управление инфраструктурой транспорта) долги перед этими компаниями погашены. В материалах суда не уточняется задолженность перед БТЗ. По словам Фазлыева, она составляла «несколько миллионов».

Как ранее писала «Медиакорсеть», с 1 ноября этого года МУЭТ произошла реорганизация. Предприятие разделили на две части, одна из них унаследовала от прародителя название и руководителя - им остался Аскар Фазлыев. Новый МУЭТ будет заниматься только подвижным составом троллейбусами и трамваями.

Второе предприятие (МУП "УИТ") возглавил бывший заместитель Фазлыева Сергей Чекрыжов, его управление инфраструктурой транспорта (УИТ) будет заниматься строительством и эксплуатацией существующих сетей.