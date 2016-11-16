|
16 ноября, среда
|
ПУЛЬС
Кредиторы МУЭТа отзывают заявления о банкротстве предприятия// 16.11.2016
Компания погасила задолженность перед ООО «ИВЦ» и Башкирским троллейбусным заводом.
Фото: Кристина Дейнеко
Кредиторы муниципального управления электротранспорта Уфы (МУЭТ), подававшие заявление на банкротстве предприятия, стали отзывать свои иски. Как сообщает Коммерсант в Уфе, 14 ноября свое заявление отозвало ООО «ИВЦ», которому МУЭТ задолжал 500 тыс. руб. 7 ноября аналогичное заявление отозвал Башкирский троллейбусный завод, который сам находится в стадии банкротства. Как пояснил руководитель обновленного МУЭТа (в начале ноября МУЭТ разделился на два предприятия: транспортное (МУЭТ) и инфраструктурное (УИТ-управление инфраструктурой транспорта) долги перед этими компаниями погашены. В материалах суда не уточняется задолженность перед БТЗ. По словам Фазлыева, она составляла «несколько миллионов».
Как ранее писала «Медиакорсеть», с 1 ноября этого года МУЭТ произошла реорганизация. Предприятие разделили на две части, одна из них унаследовала от прародителя название и руководителя - им остался Аскар Фазлыев. Новый МУЭТ будет заниматься только подвижным составом троллейбусами и трамваями.
Второе предприятие (МУП "УИТ") возглавил бывший заместитель Фазлыева Сергей Чекрыжов, его управление инфраструктурой транспорта (УИТ) будет заниматься строительством и эксплуатацией существующих сетей.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
14.11.2016 // ПУЛЬС
МУЭТ умер, да здравствует МУЭТ
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
16.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфимцев пригласили в ТЦ "Башкирия" на благотворительный концерт «Музыка лечит»
16.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Депутаты горсовета Уфы назначили дату слушаний по городскому бюджету
16.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии чиновнику за ноутбук придется заплатить 1,5 миллиона рублей
16.11.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Конфликт в хоккее выйдет на экран
16.11.2016 // ПУЛЬС
Башкирия не будет продавать свою долю в «Башнефти»
15.11.2016 // ПОЛЕЗНО
«КрасАвиа» открыла субсидированные перелеты из Уфы в Омск
15.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
«Наши дети» в Уфе попросили горожан нарисовать Фею
5-Я КОЛОНКА
Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте