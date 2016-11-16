Башкирия не будет продавать свою долю в «Башнефти»

Ольга КОРЗИК

Ранее «Роснефть» направила предложение о приобретении 37,52% акций компании.

Фото: Кристина Дейнеко

Башкирия не рассматривает планы продажи своей доли в ПАО АНК "Башнефть" (25% плюс одна акция), - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.

- Республика Башкортостан не рассматривает планы продажи своей доли, - цитирует его слова издание.

Напомним, что ранее «Роснефть» направила обязательное предложение о приобретении 55,466 млн обыкновенных акций ПАО "АНК "Башнефть", составляющих 37,52 % общего количества обыкновенных акций ПАО "АНК "Башнефть". Ранее проект оферты был согласован Центральным банком РФ. Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг составляет 3706,41 руб за одну обыкновенную именную акцию "Башнефти" (данная стоимость соответствует параметрам договора купли-продажи государственного пакета акций "Башнефти").