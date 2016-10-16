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ПУЛЬС

Из Уфы в Челябинск могут запустить дешевый авиарейс

Наталья КУЗНЕЦОВА // 16.10.2016
Направление может быть включено в программу развития региональной авиации.

Фото: daychel.ru

Из Уфы в Челябинск могут запустить недорогой авиарейс. Это произойдет, если направление попадет в федеральную программу развития региональной авиации. К числу перспективных данное направление отнес губернатор Челябинской области Борис Дубовский, сообщает его пресс-служба.

— При условии софинансирования рейсов из бюджетов этих регионов (Башкортосан и Самарская область – прим.ред.) мы можем войти в программу развития региональной авиации, – отметил губернатор.

 

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