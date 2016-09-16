Из чего складывается цена на хлеб в Башкирии

Наталья КУЗНЕЦОВА

«Медиакорсеть» проанализировала ценообразование главного социального продукта.

Фото: Кристина Дейнеко

По данным Башстата, на 12 сентября белый хлеб в Башкирии стоит 42,64 рубля за килограмм готовой продукции, а ржаной – 42,46 рубля. За год стоимость хлеба выросла более чем на 5,5%. «Медиакорсеть» проанализировала из чего складывается стоимость цена одного из главных социальных продуктов и почему она не снижается.

Скачки цен на хлеб происходят регулярно, и это связано далеко не только урожаем, но и со сложными условиями работы производителей. В этом году, например, в Башкирии урожай зерновых превысил 3,3 миллиона тонн. Однако цена на хлеб от этого не снизилась.

Из чего же складывается цена на хлеб? Эксперты участников рынка, опрошенных «Медиакорсетью», самая весомая доля в ней – это наценка торговых сетей. На втором месте в структуре расходов – сырье. Далее по убывающей – производственные расходы, налоги, упаковка, логистика и транспортировка.

- В среднем, стоимость сырья в конечной цене составляет 25-30 процентов, - приводит свой расклад генеральный директор М9 Агро Кирилл Морозов. - 10-15 процентов идет на аренду помещений; зарплата сотрудникам, налоги и услуги ЖКХ составляют еще около 20 процентов; транспортные расходы не очень высоки – около 1,5 процентов в среднем; а норму прибыли закладывают в районе 2-3 процента. А вот торговая наценка в большинстве случаев составляет 35% и больше.

В Уфе, по словам участников рынка, размер наценки зависит от конкретной торговой сети, а также вида продукции.

- Торговые сети по разным видам продукции дают наценку от 10 до 40 процентов, - говорит признает генеральный директор «Уфимского хлебообъединения «Восход» Владимир Оточин. - Мы сильно зависим от торговых сетей, и никаких рычагов давление на них нет. Есть, например, масса новых сортов хлеба, но торговые сети их не берут, так как они якобы не будут пользоваться спросом.

Вторая проблема – низкое качество продуктов и, как результат недовольство покупателей. В республике, как и в стране в целом растет частота возврата продуктов. И это, касается, в том числе хлеба. По оценке участников рынка, в Уфе она в среднем составляет 10-20 процентов. Люди все чаще возвращают непонравившийся им хлеб, от чего страдают и торговые сети и производители.

Все опрошенные участники рынка жалуются на планомерное снижение спроса на хлебную продукцию. На сегодня норма потребления хлеба на взрослого человека уже составляет 130 граммов день, лет 15 назад она держалась на уровне 300 граммов. Директор медиа-группы «Крестьянские ведомости» Игорь Абакумов отмечает, что тенденция к снижению потребления хлеба наблюдается в России в течение последних десяти лет. При этом хлеб по-прежнему входит в число так называемых социальных продуктов и производителям не дают повышать цены выше определенного уровня.

- Даже в регионах с недостаточным уровнем доходов уровень потребления хлеба не увеличивается, тенденция к снижению потребления наблюдается в России уже на протяжении порядка десяти лет, - отмечает Игорь Абакумов. – С учетом роста тарифов на электроэнергию, логистику и прочее рентабельность хлебного производства составляет не более трех процентов. А это даже не рентабельность, она ведь должна быть на уровне 25% только тогда производитель сможет нормально работать.

- Правительство постоянно регулирует цены на хлеб, - подтверждает слова эксперта Владимир Оточин. – Эта правило не прописано ни в каких нормативно-правовых документах, а носит рекомендательный характер. Как только в правительстве видят, что цены растут, проводятся беседы с производителями, и рост прекращается.

В ситуации, когда рентабельность хлебного производства ниже некуда, а хлеба покупают все меньше, снижение цен на хлеб, по оценке экспертов, просто невозможно. По оценке директора самарского филиала «БКС Премьер» Александра Тымчука, средний рост цен на хлеб в ближайшие годы сохранится на уровне 5-7 процентов.

- Все-таки стоит учитывать, что спрос на эту продукцию неэластичен, ввиду чего резкое изменение цен может крайне негативно сказаться на социальных настроениях, - отмечает эксперт.

Единственным выходом из сложившейся ситуации, по мнению Игоря Абакумова, может стать дотирование потребителей. Например, в виде выпуска так называемых фуд-стампов – специальных карт для материальной поддержки определенных слоев населения. Такая практика распространена, в США, где, например, многодетные семьи могут покупать по таким картам мясо, молоко, крупы и хлеб отечественного производства.

- Это хорошая форма поддержки потребителей, а через них - и производителей, - уверен Абакумов. – О внедрении фуд-стампов у нас в России говорят чуть ли не последние 15 лет, но дальше разговоров никто пока не пошел.