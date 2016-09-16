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ПУЛЬС
В Башкирии санаторий «Зеленая роща» и «Башгипронефтехим» готовят к приватизации// 16.09.2016
Дата торгов пока не назначена
Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии готовит к продаже два государственных унитарных предприятия (ГУП) – санаторий «Зеленая Роща» и Башгипронефтехим». Условия приватизации опубликованы на официальном сайте ведомства. Как следует из документа, сначала унитарные предприятия будут преобразованы в общества с ограниченной ответственностью. Уставный капитал «Зеленой рощи» утвержден в размере 248,58 млн руб., «Башгипронефтехима» - 515,5 млн руб.
В состав совета директоров предприятий войдут по пять человек. До первого собрания совета директоров директором «Зеленой рощи» назначен Энвир Салахов, «Башгипронефтехима» - Рауф Нугуманов.
Санаторий «Зеленая роща» предоставляет услуги по санаторно-курортному лечению больных с ишемической болезнью сердца, с повышенным артериальным давлением, воспалительными заболеваниями центральной-нервной системы и т.д. Находится в городе Уфа.
«Башгипронефтехим» занимается проектированием объектов нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности.
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