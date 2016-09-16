Минфин России предлагает реформу ОСАГО

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Полисы обязательного автострахования могут разделить на три вида.

Фото: osago-kld.ru

Полисы ОСАГО могут разделить на три вида. При этом Минфин России предлагает автовладельцам некое право выбора. Это «экономпакет» с действующими сейчас лимитами 400 тыс руб за вред имуществу и 500 тыс руб за урон здоровью, «стандартный» — с лимитами ответственности страховщика 1 млн руб по каждому из рисков, и «премиальный набор» с выплатой 2 млн руб. Об этом пишет федеральный «Коммерсант». Все эти новшества должны обсудить сегодня на совещании в Центробанке страны. Минфин также предлагает при расчете цены полиса отказаться от коэффициента мощности автомобиля, но при этом наделить страховщиков правом самостоятельно определять коэффициент нарушений ПДД.

- Не уверен в целесообразности внедрения еще и тарифа «премиум». На мой взгляд, достаточно тарифов «эконом» и «стандартный». Возможно, такое решение можно сделать одноразовым: полис будет заканчиваться с момента аварии и выплаты по ней. В любом случае все эти варианты необходимо просчитывать, – отметил, комментируя предложения Минфина России, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков», депутат Госдумы Виктор Климов.

Однако, по его словам, отдельными поправками ситуацию не переломить, нужен системный подход, нужен пересмотр самого этого страхового инструмента. Необходимо также проработать вопрос работы автоюристов. «Именно они, а не автовладельцы из-за несовершенства законодательства сейчас получают прибыли», – сказал Климов.

Парламентарий подчеркнул, что необходимо пересмотреть возможности покрытия ОСАГО и сделать разную тарификацию. При этом, по его словам, не может такого быть, чтобы обязательный для гражданина инструмент страхования был недоступным по цене.

Напомним, что Российский союз автостраховщиков запустил продажу полисов ОСАГО в девяти субъектах по системе «Единый агент», в том числе и в Башкирии. Ожидалось, что ситуация нормализуется, однако проблема не решена, вопрос продолжает стоять остро.

Сегодняшние чуть более ста выдаваемых в сутки полисов и непрекращающиеся жалобы граждан показывают, что соглашение исполняется формально и некорректно. За первые девять рабочих дней сентября в республике было выдано 925 полисов, при 29 точках продаж на весь регион этого как-то маловато.

Активисты проекта ОНФ «За права заемщиков» провели рейд по офисам страховых компаний Уфы и зафиксировали, что страховщики снова «хитрят». Соглашение предполагает, что в офисах страховых компаний появляется дополнительный «альтернативный» канал продаж. То есть, как минимум, это должен быть еще один продающий ОСАГО сотрудник, у которого всегда есть полисы, причем разных страховых компаний, которые он берет из «общей корзины». На деле же ушлые страховщики тихо саботируют соглашение: функцию «единого агента» выполняет тот же самый сотрудник, который продает полисы самой этой страховой компании, ровно с той же пропускной способностью – 10-12 человек в день. А это значит, что доступность обязательного страхования для людей никак не меняется – те же 2-3 суток в очереди. Все зафиксированные активистами факты нарушения соглашения переданы руководству РСА для наведения порядка.