В Башкирии за первое полугодие трудоустроены 6 535 инвалидов – Хамитов

Ольга КОРЗИК

Однако пока соответствующая квота на предприятиях полностью не заполняется.

В Башкирии в течение первого полугодия этого года план по трудоустройству инвалидов выполнен на 81%. Об этом заявил глава республики Рустэм Хамитов в ходе подписания трехстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых отношений.

- Нужно активнее работать в части трудоустройства инвалидов. Пока соответствующая квота на предприятиях полностью не заполняется. В этом году она установлена на 2 800 предприятиях в количестве почти 8 тысяч рабочих мест. В течение первого полугодия этот план выполнен на 81 процент, трудоустроены 6 535 инвалидов, - сказал Рустэм Хамитов.

По его словам, в этом году из федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Доступная среда» республика получила 52 млн руб. По этому показателю Башкирия заняла пятое место в России, первое – в Приволжском федеральном округе. Однако реализация программы идет не столь успешными темпами.

- В то же время по её реализации мы пока занимаем место лишь во второй половине регионов. Нужно выправлять ситуацию, подтянуть исполнение этой программы на достойный уровень, - уточнил он.

Также, по его словам, в республике по сравнению с прошлым годом снижен показатель по трудоустройству незанятых инвалидов на специализированные рабочие места.

- В прошлом году этот показатель достиг 286 человек. А в этом году только 15 человек устроено. Есть над чем работать. Правительству республики совместно с работодателями надо активнее решать этот вопрос, - заключил глава региона.