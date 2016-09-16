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ПУЛЬС

Президент Лукойла рассказал о планах по приватизации Башнефти

Ольга КОРЗИК // 16.09.2016
Компания готова использовать 16% казначейских акций в сделке по «Башнефти».

Глава Лукойла Вагит Алекперов в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал, что его компания «заинтересована» в таком активе как Башнефть, но «не любой ценой».

- Если кто-то ждет от нас любых денег — этого не будет. Конечно, будет четкий расчет. Есть реалии сегодняшнего рынка, стоимость нефти и экономика актива, из которых должна формироваться конечная цена. Поэтому изначально мы хотели бы получить от банка-организатора все исчерпывающие материалы, чтобы провести due diligence (комплексную оценку – прим.ред.) актива, а потом уже сделать свои предложения. Как я понимаю, это откладывается на более поздний период, скорее всего, работа будет вестись уже в следующем году, - сказал Вагит Алекперов.

На вопрос корреспондента о том, считает ли он справедливой оценку компании в 309 млрд руб, он ответил, что это все в настоящее время обсуждается.

- По идее, компания должна быть реструктурирована, мы считаем всегда, что у инвестора должно быть 100%. Мы же не финансовый институт, который может сначала вложить деньги, потом продать пакет. Мы должны этим активом управлять и стремиться поднять его эффективность, - уточнил он.

Как рассказал Алекперов, пока с президентом России Владимиром Путиным он эту сделку не обсуждал.

Также глава Лукойла рассказал, что компания готова использовать 16 % своих казначейских акций в приватизации «Башнефти».

Мы считаем, что казначейский пакет (16% акций – прим. ред. ) будет пока у компании.  Но есть варианты. Один из них был — договориться с правительством Башкирии по «Башнефти». Зачем вам какие-то социальные подачки?  Пакет положите (акций ЛУКОЙЛа), получайте дивиденды и решайте проблемы: хоккей, футбол, школы, - сказал Алекперов.

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