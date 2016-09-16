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ПУЛЬС

На строительство обхода села Караидели выделят почти 2 миллиарда рублей

// 16.09.2016
Подрядчик будет отобран 10 октября.

Фото: Кристина Дейнеко

ГКУ «Управление дорожного хозяйства РБ» по итогам аукциона 10 октября отберет подрядчика строительства автомобильной дороги Бирск-Тастуба-Сатка на участке обход села Караидели с мостом через реку Уфа, следует из сообщения на официальном сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит к ноябрю 2020 года построить дорогу протяженностью 10 км. На эти цели будет выделено 1,73 млрд руб

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