На строительство обхода села Караидели выделят почти 2 миллиарда рублей

Подрядчик будет отобран 10 октября.

Фото: Кристина Дейнеко

ГКУ «Управление дорожного хозяйства РБ» по итогам аукциона 10 октября отберет подрядчика строительства автомобильной дороги Бирск-Тастуба-Сатка на участке обход села Караидели с мостом через реку Уфа, следует из сообщения на официальном сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит к ноябрю 2020 года построить дорогу протяженностью 10 км. На эти цели будет выделено 1,73 млрд руб