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ПУЛЬС

Башкирия заняла третье место в России по легализации трудовых отношений

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 16.09.2016
За 2016 год удалось легализовать работу 45 тысяч человек.

Фото: пресс-службы главы Башкирии

Глава Башкирии во время подписания республиканского трехстороннего соглашения заявил, что нужно повышать правовое сознание граждан, формировать в обществе нетерпимость к недобросовестным работодателям, которые не торопятся оформлять с работниками трудовые отношения. По мнению Рустэма Хамитова,  необходимо  продолжать работу по снижению неформальной занятости.

- В результате принятых мер с начала года по состоянию на 1 сентября легализована работа более 45 тысяч человек, - подчеркнул глава региона. - Благодаря этому в Пенсионный фонд, фонды обязательного социального, медицинского страхования, республиканский и местный бюджеты дополнительно поступило порядка 1 млрд рублей. В рейтинге субъектов Российской Федерации по результатам этой работы у Республики Башкортостан – третья позиция.

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