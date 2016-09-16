Башкирия заняла третье место в России по легализации трудовых отношений

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

За 2016 год удалось легализовать работу 45 тысяч человек.

Фото: пресс-службы главы Башкирии

Глава Башкирии во время подписания республиканского трехстороннего соглашения заявил, что нужно повышать правовое сознание граждан, формировать в обществе нетерпимость к недобросовестным работодателям, которые не торопятся оформлять с работниками трудовые отношения. По мнению Рустэма Хамитова, необходимо продолжать работу по снижению неформальной занятости.