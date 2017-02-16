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ПУЛЬС

В Башкирии на программу поддержки молодым семьям направят миллиард рублей

Наталья КУЗНЕЦОВА // 16.02.2017
Сейчас дорабатывается указ главы региона.

На программу поддержки молодым семьям, которые планируют завести ребенка, будет потрачено до миллиарда рублей. Об этом сообщил сегодня глава региона Рустэм Хамитов на расширенной коллегии Министерства молодежной политики и спорта в Уфе.

- Хорошо, что у нас есть такая возможность, бюджет исполнен с профицитом, - отметил он. - И мы, конечно же, будем оказывать финансовую поддержку тем молодым семьям, которые хотят завести первого ребенка.

По словам Хамитова соответствующий указ сейчас дорабатывается.

- Изначально говорилось, что выплаты будут, начиная с 2017 года, а я уже получил ряд писем от молодых мам, которые пишут: у меня ребенок родился в декабре 2016 года, и что же теперь мне никаких денег не будет, - пояснил Хамитов. - Понятно, что мы должны как можно больше молодых мам охватить.

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