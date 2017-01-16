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16 января, понедельник
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ПУЛЬС
В Башкирии за год родилось почти на 4 000 людей больше, чем умерло// 16.01.2017
Также опубликованы данные о количестве зарегистрированных браков и разводов.
Фото: wikimedia.org
В 2016 году в ЗАГСах республики было зарегистрировано на 3 840 актов о рождении больше, чем актов о смерти. Число незарегистрированных актов о смерти снизилось на 3,4 процента, сообщили в пресс-службе государственного комитета республики по делам юстиции.
Всего в прошлом году было зарегистрировано 159 917 актов гражданского состояния, из которых 56 201 акт о рождении и 52 361 акт о смерти. Также всего зарегистрировано 25 323 акта о заключении брака и 15 646 актов о расторжении брака. Число актов о регистрации брака превысило число зарегистрированных разводов на 61,8 процента.
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