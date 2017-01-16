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16 января, понедельник
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ПУЛЬС
Сбербанк приостановил выдачу образовательных кредитов с господдержкой// 16.01.2017
Это связано с необходимостью внесения изменений в ряд законодательных актов.
Сбербанк приостановил выдачу образовательных кредитов с государственной поддержкой. Об этом сообщает официальный сайт кредитной организации.
Как сообщает газета «Коммерсантъ», приостановка связана с оптимизацией программы господдержки. В минобрнауки обещают не сокращать ее финансирование, а лишь внести изменения в отдельные законодательные акты. Это необходимо в связи с принятием нового постановления правительства о базовых индикаторах при субсидировании процентной ставки. После внесения всех изменений «Сбербанк» намерен возобновить выдачу кредитов.
Образовательные кредиты с господдержкой выдавались на сумму до 100 процентов стоимости обучения под ставку 7,5 процента. Срок выплаты по кредиту был равен сроку обучения, увеличенному на десять лет.
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