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ПУЛЬС
В Башкирии намерены создать 50-60 крупных опорных агрохолдингов// 16.01.2017
Новый министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов рассказал о своих планах по развитию отрасли.
Недавно назначенный министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов рассказал депутатам Госсобрания о планах по развитию отрасли, сообщает сайт www.u7a.ru В ведомстве определили три основные направления – развитие опорных сельхозпредприятий, поддержка фермеров и улучшений условий проживания сельчан.
Одна из главных проблем, по мнению министра – это отсутствие рынка сбыта зерна.
- 3,3 млн тонн зерна у нас на складах. Мы можем выращивать и 4 млн, и 5 млн тонн. Выращивать мы умеем. Но вопрос – куда продавать. Рынка нет, - считает руководитель аграрного ведомства.
В Башкирии должны сформироваться 50-60 крупных опорных агрохолдингов, у которых есть земля, налажена переработка, определены каналы сбыта, развиты внутренние финансовые институты.
Второе направление, которое намерены развивать в минсельхозе - крепкие фермеры. На крестьянско-фермерских хозяйствах, личных подсобных хозяйствах, по мнению министра, всё и держится. Их надо поддерживать.
Третье направление – комфортное место проживания.
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