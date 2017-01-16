В Башкирии намерены создать 50-60 крупных опорных агрохолдингов

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Новый министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов рассказал о своих планах по развитию отрасли.

Недавно назначенный министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов рассказал депутатам Госсобрания о планах по развитию отрасли, сообщает сайт www.u7a.ru В ведомстве определили три основные направления – развитие опорных сельхозпредприятий, поддержка фермеров и улучшений условий проживания сельчан.

Одна из главных проблем, по мнению министра – это отсутствие рынка сбыта зерна.

- 3,3 млн тонн зерна у нас на складах. Мы можем выращивать и 4 млн, и 5 млн тонн. Выращивать мы умеем. Но вопрос – куда продавать. Рынка нет, - считает руководитель аграрного ведомства.

В Башкирии должны сформироваться 50-60 крупных опорных агрохолдингов, у которых есть земля, налажена переработка, определены каналы сбыта, развиты внутренние финансовые институты.

Второе направление, которое намерены развивать в минсельхозе - крепкие фермеры. На крестьянско-фермерских хозяйствах, личных подсобных хозяйствах, по мнению министра, всё и держится. Их надо поддерживать.

Третье направление – комфортное место проживания.