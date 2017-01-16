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ПУЛЬС

«Жилстройинвест» сдал в эксплуатацию новый комплекс «Тихая роща»

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 16.01.2017
Строительные работы завершены почти на год раньше заявленного срока.

Группа компаний «Жилстройинвест» сдала в Уфе новый комплекс «Тихая роща» на ул. Зорге, 65 б. В начале февраля сюда въедут первые новоселы.

Жилой комплекс расположен в одном из самых тихих и спокойных районов Уфы. Он оборудован подземным паркингом на 137 машиномест, поэтому его придомовая территория свободна от автомобилей. Она объединяет в себе и уютный благоустроенный двор со множеством горок, качелей, игровых конструкций  для самых маленьких жителей. А светлый сквер, раскинувшийся рядом, – прекрасное решение для ежедневных прогулок и отдыха всей семьи. В шаговой доступности – парк, бассейн, фитнес-клуб, остановка, магазины и супермаркеты.

В настоящий момент почти все квартиры в новом комплексе проданы. Однако если вы присматриваете жилье именно в этом районе, рядом строится новый жилой комплекс «Тихая роща 2». Это проект комфорт-класса, а значит, цены на квартиры приятно удивят. ЖК «Тихая роща 2» вобрал в себя все самые лучшие наработки Группы компаний «Жилстройинвест». Это современное архитектурное решение, великолепное техническое оснащение, планировки-бестселлеры (в наличие планировки 1+, 2+ - прим.ред.), концепция «двор без машин», благоустроенная территория и многое другое. Срок сдачи комплекса - конец 2019 года. Однако по доброй традиции застройщик планирует сдать дома раньше заявленного срока.

Узнать подробности о ЖК «Тихая роща 2» вы можете на сайте проекта, по тел. (347) 289-90-05 или в офисе продаж по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 99.

 Застройщик – ООО «Город», проектная декларация на официальном сайте ГК «Жилстройинвест» .

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