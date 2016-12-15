Дмитрий Медведев прокомментировал продажу «Башнефти»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Премьер – министр России сегодня в прямом эфире дал интервью пяти российским телеканалам

От приватизации «Башнефти» и «Роснефти» бюджет получил больше, чем планировал, более триллиона рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, приватизация пакета «Роснефти» стала крупнейшей сделкой года в нефтяной отрасли в мире.

- Если же говорить о крупнейших сделках последнего периода, то, действительно, они долго готовились и были сложносоставными Когда продавалась «Башнефть», изучали рынок. Потом возникла идея, чтобы «Башнефть» была приобретена «Роснефтью», тем самым увеличив свою капитализацию, что должно было отразиться на последующей продаже «Роснефти, - сказал Дмитрий Медведев. - Мы получили довольно значительные средства в бюджет от продажи "Башнефти". Но одновременно, естественно, проговаривалась необходимость исполнения и большой сделки, то есть продажи 19,5% "Роснефти", что должно было решить очень существенные бюджетные проблемы.

Медведев отметил, что решения по приватизации Совкомфлота, ВТБ и другим будут приниматься в соответствии с законом.

При этом, по его словам, вопрос о приватизации Сбербанка не стоит.