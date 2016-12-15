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15 декабря, четверг
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Дмитрий Медведев прокомментировал продажу «Башнефти»// 15.12.2016
Премьер – министр России сегодня в прямом эфире дал интервью пяти российским телеканалам
От приватизации «Башнефти» и «Роснефти» бюджет получил больше, чем планировал, более триллиона рублей, заявил
Медведев отметил, что решения по приватизации Совкомфлота, ВТБ и другим будут приниматься в соответствии с законом.
При этом, по его словам, вопрос о приватизации Сбербанка не стоит.
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