Мэрия Уфы готовит к продаже под застройку квартал на проспекте Октября

Ольга КОРЗИК

Застройщику предстоит снести аварийные жилые дома.

Администрация Уфы планирует передать в аренду земельный участок общей площадью 2,52 га в квартале "ул.Российская – ул.Шота Руставели – проспект Октября – внутриквартальный проезд" для развития застроенной территории. Соответствующее постановление главы администрации города Ирека Ялалова опубликовано на официальном сайте уфимской мэрии. На этом участке планируется строительство многоэтажных жилых домов и объектов обслуживания населения.

На данном участке расположены многоквартирные жилые дома, признанные аварийными: 70/3, 70/6, 70/7 по улице Шота Руставелли.

В границах этого участка имеются объекты, не соответствующие градостроительному регламенту, в том числе многоквартирные жилые дома по улице Шота Руставели (№76) и по проспекту Октября (172), а также хозяйственные постройки.

Стоимость участка, как и дата торгов пока не уточняется.