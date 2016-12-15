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15 декабря, четверг
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ПУЛЬС
Мэрия Уфы готовит к продаже под застройку квартал на проспекте Октября// 15.12.2016
Застройщику предстоит снести аварийные жилые дома.
Администрация Уфы планирует передать в аренду земельный участок общей площадью 2,52 га в квартале "ул.Российская – ул.Шота Руставели – проспект Октября – внутриквартальный проезд" для развития застроенной территории. Соответствующее постановление главы администрации города Ирека Ялалова опубликовано на официальном сайте уфимской мэрии. На этом участке планируется строительство многоэтажных жилых домов и объектов обслуживания населения.
На данном участке расположены многоквартирные жилые дома, признанные аварийными: 70/3, 70/6, 70/7 по улице Шота Руставелли.
В границах этого участка имеются объекты, не соответствующие градостроительному регламенту, в том числе многоквартирные жилые дома по улице Шота Руставели (№76) и по проспекту Октября (172), а также хозяйственные постройки.
Стоимость участка, как и дата торгов пока не уточняется.
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