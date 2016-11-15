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15 ноября, вторник
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ПУЛЬС
«Роснефть» готова выкупить у миноритариев акции «Башнефти» за 205 миллиардов// 15.11.2016
Компания направила оферту миноритариям "Башнефти" по 3,7 тысяч рублей за акцию.
Фото: Кристина Дейнеко
ПАО "НК "Роснефть" направило обязательное предложение о приобретении обыкновенных акций "Башнефти" у миноритарных акционеров по 3706,41 рубля за акцию, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании.
В соответствии с законодательством РФ "Роснефть" направила 15 ноября в "Башнефть" обязательное предложение о приобретении 55,466 млн обыкновенных акций ПАО "АНК "Башнефть", составляющих 37,52% общего количества обыкновенных акций ПАО "АНК "Башнефть".
За одну миноритарную акцию компания готова заплатить 3706,41 рубля. Общая сумма составит 205,58 млрд руб.
Напомним, что «Роснефти» принадлежит 50% акций «Башнефти». Правительству республики принадлежит 25% акций, оставшиеся - другим акционерам, в том числе экс-президенту компании Александру Корсику.
- Речь идет об обыкновенных акциях, а не о привилегированных, - сказал Медиакорсети источник, близкий к компании. Напомним,ранее глава региона Рустэм Хамитов неоднократно заявлял о том, что правительство не собирается продавать республиканский пакет акций нефтяной компании.
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