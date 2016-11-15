Энергетическую сбытовую компанию Башкортостана продадут за 4,1 миллиарда

Ольга КОРЗИК

Совет директоров «Русгидро» поручил одобрить сделку по продаже компании структурам «Интер РАО».

ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» (ЭСКБ) будет продана структурам Интер РАО за 4,1 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании. Совет директоров материнской компании ЭСКБ – Русгидро поручил одобрить эту сделку.

Так 99,999% ЭСКБ планируется продать "Интер РАО Капитал" за 4 млрд 99,95 млн руб., а 0,001% - "Интер РАО Инвест" за 41 тыс руб.

ЭСКБ - гарантирующий поставщик, работающий на оптовом и розничном рынках электроэнергии в Республике Башкортостан. В настоящее время компания обслуживает около 1,35 млн граждан - потребителей и более 48 тыс юридических лиц во всех районах Башкирии.