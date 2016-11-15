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ПУЛЬС

В Уфе увеличили сбор денег за услуги ЖКХ – отключая воду и свет

Наталья КУЗНЕЦОВА // 15.11.2016
Сбор платежей в октябре превысил 100 процентов.

В октябре за услуги ЖКХ население Уфы заплатило около 1,2 миллиарда рублей, собираемость платежей составила 104 процента. Такие данные озвучил сегодня на утренней оперативке глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

Такой показатель был достигнут, прежде всего, в результате отключений подачи горячей воды и света. Было произведено 14 тысяч отключений света и горячей воды, и в результате собрано 118 миллионов рублей.
- Это подтверждает, что дело в нежелании некоторых наших граждан вовремя вносить коммунальные платежи, - заметил Ялалов. - Как только отключили, сразу деньги нашлись.

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