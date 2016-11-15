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15 ноября, вторник
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ПУЛЬС
В Уфе увеличили сбор денег за услуги ЖКХ – отключая воду и свет// 15.11.2016
Сбор платежей в октябре превысил 100 процентов.
В октябре за услуги ЖКХ население Уфы заплатило около 1,2 миллиарда рублей, собираемость платежей составила 104 процента. Такие данные озвучил сегодня на утренней оперативке глава администрации Уфы Ирек Ялалов.
Такой показатель был достигнут, прежде всего, в результате отключений подачи горячей воды и света. Было произведено 14 тысяч отключений света и горячей воды, и в результате собрано 118 миллионов рублей.
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