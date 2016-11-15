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ПУЛЬС
Следком: сделка по приобретению акций «Башнефти» «Роснефтью» законна// 15.11.2016
Следователи заявили, что приобретение акций «Башнефти» не является предметом расследования.
Фото: Кристина Дейнеко
Следователи следкома России считают, что сделка по приобретению акций «Башнефти» «Роснефтью» проведена на законных основаниях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СК РФ Светланы Петренко.
- Приобретение акций "Башнефти" компанией "Роснефтью" совершено на законных основаниях, и не является предметом расследования, - цитирует издание слова госпожи Петренко.
Министр экономического развития Алексей Улюкаев подозревается в вымогательстве взятки у представителей "Роснефти". Сегодня ночью он был задержан при получении 2 млн долларов, сообщили в следкоме. Вероятно, эти деньги он получил за положительную оценку сделки с "Башнефтью".
"Роснефть" 12 октября закрыла сделку по покупке 50,08% акций "Башнефти" за 329,69 млрд рублей.
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