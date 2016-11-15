15 ноября, вторник
ПУЛЬС

Следком: сделка по приобретению акций «Башнефти» «Роснефтью» законна

Ольга КОРЗИК // 15.11.2016
Следователи заявили, что приобретение акций «Башнефти» не является предметом расследования.

Фото: Кристина Дейнеко

Следователи следкома России считают, что сделка по приобретению акций «Башнефти» «Роснефтью» проведена на законных основаниях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СК РФ Светланы Петренко.

- Приобретение акций "Башнефти" компанией "Роснефтью" совершено на законных основаниях, и не является предметом расследования, - цитирует издание слова госпожи Петренко.

Министр экономического развития Алексей Улюкаев подозревается в вымогательстве взятки у представителей "Роснефти". Сегодня ночью он был задержан при получении 2 млн долларов, сообщили в следкоме. Вероятно, эти деньги он получил за положительную оценку сделки с "Башнефтью".

"Роснефть" 12 октября закрыла сделку по покупке 50,08% акций "Башнефти" за 329,69 млрд рублей.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПУЛЬС

15.11.2016
В Уфе увеличили сбор денег за услуги ЖКХ – отключая воду и свет
Сбор платежей в октябре превысил 100 процентов.

14.11.2016
16 ноября Башнефть изберет новый совет директоров
Завтра, 15 ноября, обсудят кандидатов в этот орган управления.

14.11.2016
Башкирия вошла в ТОП-5 по потребительским кредитам в России
Также в регионе активно оформляют автокредиты и ипотеку.

14.11.2016
В Куюргазинском районе Башкирии запустили солнечную электростанцию
«Хевел» запустила третью очередь Бугульчанской СЭС.

14.11.2016
В Москве оценили нефтехимический кластер Башкирии
Он вошел в число 11 лучших проектов страны.

14.11.2016
МУЭТ умер, да здравствует МУЭТ
В Уфе разделили электротранспорт.

11.11.2016
Башкирия в лидерах среди субъектов России по досрочному погашению ипотеки
За первое полугодие жители республики досрочно выплатили 5,86 млрд рублей.

11.11.2016
Башкирский АнтиФорбс: кто больше всего должен за тепло
В Башкирии продолжают накапливаться долги за отопление, газ и электроэнергию.

11.11.2016
Чистая прибыль «Башнефти» снизилась на треть
Компания ухудшила свои финансовые показатели.

11.11.2016
В Башкирии на социальное жилье готовы потратить более 60 миллиардов
В республике разработана программа строительства социального жилья до 2025 года.

11.11.2016
Судоремонтно-судостроительный завод в Уфе могут признать банкротом
В декабре арбитраж начнет рассмотрение иска от «Фонда жилищного строительства-недвижимость».

11.11.2016
Продолжение проспекта Салавата Юлаева начнут стоить в 2019 году
Ориентировочная стоимость проекта – 1,2 миллиарда рублей.

11.11.2016
Стала известна дата строительства нового моста через Белую
Речь идет о мосте, который соединит Черниковку и Затон.

10.11.2016
В Башкирии детям из малоимущих семей дадут деньги на школьную форму
Распоряжение подписал премьер-министр правительства республики.

10.11.2016
В Башкирии планируют сократить число получателей компенсаций за детский сад
Законопроект внесен в региональный парламент.

10.11.2016
В Уфе напротив железнодорожного вокзала построят многоэтажки
Здесь планируется строительство 9-ти многоэтажек высотой от 8 до 25 этажей.

09.11.2016
В Башкирии обнаружили дефицит передвижных киосков
Нестационарные торговые объекты не пользуются популярностью у жителей республики.

09.11.2016
В Башкирии за месяц дороже стали свежие огурцы и помидоры, хлеб и водка
По сравнению с прошлым годом, уровень инфляции значительно ниже.

5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов России Зухра Буракаева рассуждает о бурзянских мальчиках с топорами.

ФОТОФАКТ
Уфимские споттеры встретили омских коллег и провели экскурсию

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"