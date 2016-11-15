Следком: сделка по приобретению акций «Башнефти» «Роснефтью» законна

Ольга КОРЗИК

Следователи заявили, что приобретение акций «Башнефти» не является предметом расследования.

Фото: Кристина Дейнеко

Следователи следкома России считают, что сделка по приобретению акций «Башнефти» «Роснефтью» проведена на законных основаниях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СК РФ Светланы Петренко.

- Приобретение акций "Башнефти" компанией "Роснефтью" совершено на законных основаниях, и не является предметом расследования, - цитирует издание слова госпожи Петренко.

Министр экономического развития Алексей Улюкаев подозревается в вымогательстве взятки у представителей "Роснефти". Сегодня ночью он был задержан при получении 2 млн долларов, сообщили в следкоме. Вероятно, эти деньги он получил за положительную оценку сделки с "Башнефтью".

"Роснефть" 12 октября закрыла сделку по покупке 50,08% акций "Башнефти" за 329,69 млрд рублей.