Башкирия на первом месте в ПФО по вводу в действие жилых домов

Ольга КОРЗИК

В республике на каждую тысячу человек построено 448 кв. м. жилья.

Фото: Кристина Дейнеко

Башкирия по итогам 9 месяцев этого года заняла первое место среди регионов Приволжского федерального округа, сообщает Башстат.

Всего в регионе в январе-сентябре этого года введено в действие 22269 квартир общей площадью 1824,9 тыс. кв.м. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель ниже на 3,4%.

В республике на каждую тысячу человек построено 448 кв. м. жилья.

Большую часть жилых помещений – 69,8% (или 11692 собственных жилых дома общей площадью 1274,3 тыс. кв. м.) - население построило за свой счет и с помощью кредитов.

Отметим, что по вводу жилья на душу населения республика находится на третьем месте после республик Марий Эл и Татарстан, где на 1000 человек населения введено, соответственно, 504 и 453 кв.метра жилья.