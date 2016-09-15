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15 сентября, четверг
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ПУЛЬС
Уфа вошла в ТОП-10 бюджетных городов России// 15.09.2016
Столица Башкортостана оказалась на десятом месте по дешевизне отдыха.
Фото: Кристина Дейнеко
Рейтинг самых бюджетных городов для путешествий предоставил сервис поиска Roomguru.ru. Аналитики подсчитали суточный бюджет поездки в более чем 80 столицах областей, республик и краев России.
В бюджет путешествия на двоих включалась стоимость проживания в недорогой гостинице в конце сентября, обед в кафе и посещение городского музея. Башкирия в общем рейтинге заняла десятое место. Так, турист в Уфе потратит примерно 2 210 рублей в сутки. Наиболее дешевым оказался Волгоград – 1870 рублей в сутки, на втором месте по дешевизне – Кемерово (1930 рублей) и на третьем Барнаул – 1970 рублей в сутки потратит путешественник в этом городе.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, самыми дорогими оказались Петропавловск-Камчатский, Абакан и Анадырь - там на проживание в отеле в среднем понадобится 2,4 тысячи рублей.
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