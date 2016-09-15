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ПУЛЬС
Власти Башкирии пытаются возродить Кумертауский вертолетный завод// 15.09.2016
Они надеются на рост объема производства до 15 млрд рублей.
Фото: пресс-службы главы Башкирии
Кумертауское авиационное производственное предприятие прошло нижнюю точку кризиса и выходит на траекторию роста. Об этом заявил глава республики Рустэм Хамитов, посетивший Кумертау с рабочим визитом.
По мнению Рустэма Хамитова, предприятие обновляется и идеологически.
- Дело в том, что с приходом новой команды изменились взгляды на то, как модернизировать существующие производства, какую технику выпускать, как правильно работать с заказчиком, как бороться за эти заказы, - сказал глава региона.
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