Власти Башкирии пытаются возродить Кумертауский вертолетный завод

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Они надеются на рост объема производства до 15 млрд рублей.

Фото: пресс-службы главы Башкирии

Кумертауское авиационное производственное предприятие прошло нижнюю точку кризиса и выходит на траекторию роста. Об этом заявил глава республики Рустэм Хамитов, посетивший Кумертау с рабочим визитом.

- Линейка продукции расширяется, появятся новые машины. Кроме того, будет немало ремонтных машин. По вертолёту Ка-226 планируется хорошая большая программа. Соответствующим образом следующий год в объёмах должен составить порядка 13-14 млрд рублей, - отметил на встрече с активом города глава Башкирии. - А этот год предприятие завершит с объёмом 7-7,5 млрд рублей. Но учитывая то, что было на заводе полтора-два года назад, мы считаем, что сегодня ситуация уже чуть лучше. По крайней мере, с точки зрения понимания перспектив новых изделий, элементов и комплектующих для вертолётной промышленности.

По мнению Рустэма Хамитова, предприятие обновляется и идеологически.

- Дело в том, что с приходом новой команды изменились взгляды на то, как модернизировать существующие производства, какую технику выпускать, как правильно работать с заказчиком, как бороться за эти заказы, - сказал глава региона.