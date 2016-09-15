|
15 сентября, четверг
|
ПУЛЬС
В Китае расскажут о туристских возможностях Башкирии// 15.09.2016
Госкомитет по туризму заказал изготовление буклетов на китайском языке.
Фото: Кристина Дейнеко
Госкомитет Башкирии по предпринимательству и туризму по итогам запроса котировок 21 сентября отберет компанию, которая изготовит и распространит в Китайской народной республики (КНР) раздаточный материал на китайском языке о туристских возможностях Башкирии, следует из сообщения на официальном сайте госзакупок.
Победителю тендера предстоит подготовить 18 тыс буклетов о республике, в том числе презентационный буклет о республике, евробуклет о гостиницах, турах и туроператорах республики, а также распространить эту продукцию в офисах туристских компаний Китая, в том числе городах Пекин, Шанхай, Гуанджоу, в дипломатических и торговых миссиях России в КНР.
Отчет о выполнении работ необходимо подготовить до 10 ноября. Начальная цена контракта — 500 тыс руб.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
15.09.2016 // ХРОНОГРАФ
Убийство почтальона в Башкирии признали несчастным случаем
15.09.2016 // ПУЛЬС
Хамитов: Мы пока с решением демографической проблемы не справляемся
15.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Сможет ли в Башкирии победить административный ресурс?
15.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Башкирии собрали средства на лечение Ренаты Муртазиной
14.09.2016 // СПОРТ
«Салават Юлаев» эффектно завершил проигрышную серию
14.09.2016 // ПЕРСОНА
Эмилия Слабунова в Уфе: «Ручка может стать волшебным политическим оружием»
14.09.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Похороны в Уфе: всё, что надо знать
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте