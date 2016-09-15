В Китае расскажут о туристских возможностях Башкирии

Ольга КОРЗИК

Госкомитет по туризму заказал изготовление буклетов на китайском языке.

Фото: Кристина Дейнеко

Госкомитет Башкирии по предпринимательству и туризму по итогам запроса котировок 21 сентября отберет компанию, которая изготовит и распространит в Китайской народной республики (КНР) раздаточный материал на китайском языке о туристских возможностях Башкирии, следует из сообщения на официальном сайте госзакупок.

Победителю тендера предстоит подготовить 18 тыс буклетов о республике, в том числе презентационный буклет о республике, евробуклет о гостиницах, турах и туроператорах республики, а также распространить эту продукцию в офисах туристских компаний Китая, в том числе городах Пекин, Шанхай, Гуанджоу, в дипломатических и торговых миссиях России в КНР.

Отчет о выполнении работ необходимо подготовить до 10 ноября. Начальная цена контракта — 500 тыс руб.