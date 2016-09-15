В Башкирии могут начать производство сверхлегких вертолетов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Объем инвестиций уже превысил 100 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Глава Башкирии Рустэм Хамитов побывал с рабочей поездкой в Кумертау. Здесь он ознакомился с ходом реализации инвестпроекта по производству вертолетов.

В 2013 году правительство Башкирии, ООО «Роторфлай» и китайская компания «Утун» заключили инвестиционное соглашение по созданию совместного производства вертолётов сверхлёгкого класса на основе разработок башкирских инженеров. Объём инвестиций в новый проект превысил 100 млн рублей, из которых 35 млн рублей было направлено на строительство лётно-испытательного комплекса. Основное производство размещено в Кумертау, где собрано несколько пилотных экземпляров вертолетов. По мнению главы Башкирии, необходимо запускать серийное производство новых машин.