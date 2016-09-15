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15 сентября, четверг
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ПУЛЬС
В Башкирии могут начать производство сверхлегких вертолетов// 15.09.2016
Объем инвестиций уже превысил 100 миллионов рублей.
Фото: пресс-служба главы Башкирии
Глава Башкирии Рустэм Хамитов побывал с рабочей поездкой в Кумертау. Здесь он ознакомился с ходом реализации инвестпроекта по производству вертолетов.
В 2013 году правительство Башкирии, ООО «Роторфлай» и китайская компания «Утун» заключили инвестиционное соглашение по созданию совместного производства вертолётов сверхлёгкого класса на основе разработок башкирских инженеров. Объём инвестиций в новый проект превысил 100 млн рублей, из которых 35 млн рублей было направлено на строительство лётно-испытательного комплекса. Основное производство размещено в Кумертау, где собрано несколько пилотных экземпляров вертолетов. По мнению главы Башкирии, необходимо запускать серийное производство новых машин.
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