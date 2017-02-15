В Уфе строители делают 3D-cканирование зданий

Наталья КУЗНЕЦОВА

Передовая технология позволяет выявлять отклонения от проекта на этапе строительства.

Группа компаний «Первый трест» при строительстве своих объектов использует 3D-cканирование. Благодаря этому отклонения от проекта можно определить уже на этапе строительтва и внести неоходимые коррективы. Такую технологию в Уфе больше не использует ни один застройщик.

Метод 3D-сканирования - один из самых современных в области получения информации о местности и расположенных на ней объектах. Сканер сначала создает фотопанораму дома, а затем 3D-модель. Лазерная съемка обеспечивает высокую точность и достоверность данных. Само по себе сканирование объекта – это очень сложный процесс. Чтобы создать 3D-изображение нужно объединить огромное множество cканов. На базе получаемой 3D-модели также составляются новые проекты. Например крепежная система для фасада здания.

Новая технология пока используется в строительстве недостаточно широко. Все дело в том, что ее может позволить себе не каждый застройщик. Большинство из них предпочитают работать, используя старые методы. Компания «Первый трест» идет в ногу со временем и активно вкладывается в развитие технологий.