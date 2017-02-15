Зарплата руководству «Башнефти» сократилась на 25,6 процента

Наталья КУЗНЕЦОВА

В прошлом году сумма суммарно составила 46,6 миллиона рублей.

Зарплата топ-менеджеров «Башнефти» после того как контрольный пакет акций купила «Роснефть», снизилась на 25,6 процента. Суммарно сумма составила 46,6 миллиона рублей, сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на Прайм.

Ранее «Интерфакс» сообщил о том, что руководству компании в прошлом году было выплачено 1,1 миллиарда рублей, что в 2,6 раза больше чем в 2015 году.

- В «Роснефти» заявили «Прайму», что основная часть этой суммы (946,4 миллиона рублей или 88 процентов) сформировалась до покупки компании «Роснефтью», то есть преимущественно за счет выплаты премий предыдущему составу правления, - говорится в сообщении.