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15 февраля, среда
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ПУЛЬС
Зарплата руководству «Башнефти» сократилась на 25,6 процента// 15.02.2017
В прошлом году сумма суммарно составила 46,6 миллиона рублей.
Зарплата топ-менеджеров «Башнефти» после того как контрольный пакет акций купила «Роснефть», снизилась на 25,6 процента. Суммарно сумма составила 46,6 миллиона рублей, сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на Прайм.
Ранее «Интерфакс» сообщил о том, что руководству компании в прошлом году было выплачено 1,1 миллиарда рублей, что в 2,6 раза больше чем в 2015 году.
- В «Роснефти» заявили «Прайму», что основная часть этой суммы (946,4 миллиона рублей или 88 процентов) сформировалась до покупки компании «Роснефтью», то есть преимущественно за счет выплаты премий предыдущему составу правления, - говорится в сообщении.
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