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15 февраля, среда
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ПУЛЬС
В 2016 году выплаты членам правления «Башнефти» превысили 1 млрд рублей// 15.02.2017
Это в 2,6 раза больше, чем в 2015.
В 2016 году выплаты членам правления Башнефти в 2,6 раза превысили выплаты за 2015 год и составил 1 млрд руб., сообщает Интерфакс. Расходы на заработную плату составили 2,34,7 млн руб., премии – 697,5 млн руб., иные виды вознаграждений – 137 млн руб.
При этом вознаграждений членам правления, работающих в органах управления «Башнефти» или ее дочках не выплачивается.
Вознаграждение членам совета директоров «Башнефти» в 2016 году составило 51,2 млн руб., в то время как в 2015 – 63,1 млн руб.
«Роснефть» купила «Башнефть» в середине октября прошлого года. На следующий день после закрытия сделки весь состав правления был отправлен в отставку. В состав правления в настоящее время входит 7 человек.
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