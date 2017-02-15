В 2016 году выплаты членам правления «Башнефти» превысили 1 млрд рублей

Ольга КОРЗИК

Это в 2,6 раза больше, чем в 2015.

В 2016 году выплаты членам правления Башнефти в 2,6 раза превысили выплаты за 2015 год и составил 1 млрд руб., сообщает Интерфакс. Расходы на заработную плату составили 2,34,7 млн руб., премии – 697,5 млн руб., иные виды вознаграждений – 137 млн руб.

При этом вознаграждений членам правления, работающих в органах управления «Башнефти» или ее дочках не выплачивается.

Вознаграждение членам совета директоров «Башнефти» в 2016 году составило 51,2 млн руб., в то время как в 2015 – 63,1 млн руб.

«Роснефть» купила «Башнефть» в середине октября прошлого года. На следующий день после закрытия сделки весь состав правления был отправлен в отставку. В состав правления в настоящее время входит 7 человек.