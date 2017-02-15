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15 февраля, среда
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ПУЛЬС
Стала известна стоимость самой дорогой квартиры в Уфе// 15.02.2017
6-ти комнатная квартира на улице Гоголя стоит 28 миллионов.
Самая дорогая квартира в Уфе оценена в 28 млн руб., сообщает эксперты портала «Мир квартир». 6-ти комнатная двухуровневая квартира общей площадью 241,5 кв.м. расположена в историческом центре города – на улице Гоголя. Она расположена на 6 и 7 этажах семиэтажного кирпичного дома, который построили в 2000 году.
В сообщении отмечается, что в квартире сделан дизайнерский ремонт, есть настоящий дровяной камин, второй уровень квартиры частично мансардный.
В сообщении отмечается, что «в отделке использованы дорогие импортные материалы, установлена качественная бытовая техника и сантехника, на окнах экологичные деревянные стеклопакеты с отличной звукоизоляцией».
Кроме 6 комнат в квартире есть два санузла, вместительная гардеробная и кухня 14,2 кв. м.
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