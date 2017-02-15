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15 февраля, среда
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ПУЛЬС
Бюджету России понадобится 11,4 миллиарда на перевозку зерна// 15.02.2017
В России могут снизиться базовые цены на транспортировку.
Сегодня на совещании в Совете Федерации Минсельхоз России предложил перевести зерно и ряд зерновых культур из второго тарифного класса прейскуранта грузовых перевозок в первый, сообщают "Новые известия". На практике это означает серьёзное снижение базовой цены транспортировки. По оценкам экспертов, из-за этого бюджетные расходы могут достичь 11,4 миллиарда рублей.
Разница в цене транспортировки между классами составляет в зависимости от расстояния 25–45 процентов, и это приведёт к уменьшению доходной базы ОАО «РЖД». И проблема в том, что в бюджете средства для компенсации выпадающих доходов не предусмотрены. Однако существуют механизмы получения дополнительных скидок.
Некоторые эксперты полагают, что получить скидки помогла бы гарантия объемов со стороны производителей и минсельхоза. Вместе с тем они подчеркивают, гарантии должны быть оформлена юридически, а и в случае их невыполнения скидки придется вернуть. Они подчеркивают, что Минсельхоз и производители, вряд ли будут брать на себя такую ответственность.
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