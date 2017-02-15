Бюджету России понадобится 11,4 миллиарда на перевозку зерна

Наталья КУЗНЕЦОВА

В России могут снизиться базовые цены на транспортировку.

Сегодня на совещании в Совете Федерации Минсельхоз России предложил перевести зерно и ряд зерновых культур из второго тарифного класса прейскуранта грузовых перевозок в первый, сообщают "Новые известия". На практике это означает серьёзное снижение базовой цены транспортировки. По оценкам экспертов, из-за этого бюджетные расходы могут достичь 11,4 миллиарда рублей.

Разница в цене транспортировки между классами составляет в зависимости от расстояния 25–45 процентов, и это приведёт к уменьшению доходной базы ОАО «РЖД». И проблема в том, что в бюджете средства для компенсации выпадающих доходов не предусмотрены. Однако существуют механизмы получения дополнительных скидок.

- В действующем Прейскуранте 10-01 (о тарифах на грузовые перевозки – прим.ред.) уже предусмотрены заметные скидки при перевозках зерна на дальние расстояния, - говорится в сообщении. - Они были введены специально, чтобы облегчить экспорт, и на самые далекие расстояния они составляют 50 процентов от установленной цены перевозки. Гораздо удобнее регулировать цену скидками в рамках тарифного коридора.

Некоторые эксперты полагают, что получить скидки помогла бы гарантия объемов со стороны производителей и минсельхоза. Вместе с тем они подчеркивают, гарантии должны быть оформлена юридически, а и в случае их невыполнения скидки придется вернуть. Они подчеркивают, что Минсельхоз и производители, вряд ли будут брать на себя такую ответственность.