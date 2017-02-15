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ПУЛЬС

На чемпионате WorldSkills Russia в Уфе предложено изменить формат экзаменов в ссузах

Наталья КУЗНЕЦОВА // 15.02.2017
Эксперты обсудили преимущества введения демонстрационного издания.

Фото: Валерий Шахов

В Уфе сегодня продолжается II региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia и JuniorSkills), сообщили в Молодежной палате регионального парламента. В ходе панельной дискуссии гендиректор движения Роберт Уразов рассказал как можно развить рынок труда, используя новые методы. В частности, он рассказал о преимуществах внедрения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в госаттестацию в ссузах. В ходе него выпускники должны будут показать на практике, чему они научились.

- Конечно, сварщик может написать или купить диплом о том, как он прекрасно варит металл, но умеет ли он при этом варить металл? – отметил Роберт Уразов. – Именно поэтому мы выступаем за замену дипломных работ демонстрационным экзаменом. Сварил – молодец, нет – до свидания. Это болезненная, но честная система. Подготовка рабочих по новым стандартам, введение этих стандартов в систему профобразования – не самоцель. Главное, это должно влиять на производительность труда на предприятиях. Если она растёт – цель достигнута.

По существующему законодательству, средне-специальные учебные заведения сами вправе выбирать финальное испытание. На данный момент через процедуру демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia прошли две тысячи выпускников российских колледжей и техникумов. 

Напомним, соревнования в рамках чемпионата «Молодые профессионалы»  проводятся по 30 компетенциям. В них принимают участие 123 студента профессиональных образовательных организаций и 86 учащихся школ республики. За конкурсными испытаниями следят более 200 экспертов: региональные и национальной сборной России. 





 

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