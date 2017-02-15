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15 февраля, среда
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ПУЛЬС
На чемпионате WorldSkills Russia в Уфе предложено изменить формат экзаменов в ссузах// 15.02.2017
Эксперты обсудили преимущества введения демонстрационного издания.
Фото: Валерий Шахов
В Уфе сегодня продолжается II региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia и JuniorSkills), сообщили в Молодежной палате регионального парламента. В ходе панельной дискуссии гендиректор движения Роберт Уразов рассказал как можно развить рынок труда, используя новые методы. В частности, он рассказал о преимуществах внедрения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в госаттестацию в ссузах. В ходе него выпускники должны будут показать на практике, чему они научились.
По существующему законодательству, средне-специальные учебные заведения сами вправе выбирать финальное испытание. На данный момент через процедуру демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia прошли две тысячи выпускников российских колледжей и техникумов.
Напомним, соревнования в рамках чемпионата «Молодые профессионалы» проводятся по 30 компетенциям. В них принимают участие 123 студента профессиональных образовательных организаций и 86 учащихся школ республики. За конкурсными испытаниями следят более 200 экспертов: региональные и национальной сборной России.
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