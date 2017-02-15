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ПУЛЬС
В Башкирии в 2017 году в программе «Земский доктор» смогут принять участие 120 врачей// 15.02.2017
Врачи, переехавшие на работу в село, смогут получить 1 миллион рублей.
В Башкирии в 2017 году в программе «Земский доктор» участие принять смогут 120 врачей, следует из сообщения пресс-службы республиканского минздрава. На эти цели из федерального бюджета выделено 72 млн руб., из республиканского 48 млн руб. Возраст участников программы увеличен до 50 лет. Обязательное требование – высшее образование.
В сообщении отмечается, что в 2017 году выплаты в размере 1 млн руб., получат медработники, приехавшие на работу в село в 2016 и 2017 годах.
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