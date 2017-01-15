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ПУЛЬС
Рустэм Хамитов: У нас есть возможности для строительства супер - курортов// 15.01.2017
По словам главы Башкирии для этого нужно минимум порядка 4-5 млрд рублей.
В интервью телеканалу БСТ глава Башкирии рассказал о том, как будет развиваться зимний туризм в регионе. По его словам у республики есть возможности для строительства супер-курортов.
Глава региона также считает, что очень важен уровень обслуживания на таких горнолыжных курортах.
В интервью Хамитов признался, что в новогодние праздники был в санатории «Янган-Тау», ездил в командировку на северо-восток республики.
- В санатории несколько раз скатился с трассы. Кстати, она симпатичная, небольшая. Её нельзя сравнить с белорецкими склонами, но трасса ухоженная. Люди из близлежащих населённых пунктов приезжают и с удовольствием катаются, - сказал глава республики.
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