Рустэм Хамитов: У нас есть возможности для строительства супер - курортов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

По словам главы Башкирии для этого нужно минимум порядка 4-5 млрд рублей.

В интервью телеканалу БСТ глава Башкирии рассказал о том, как будет развиваться зимний туризм в регионе. По его словам у республики есть возможности для строительства супер-курортов.

- Для того, чтобы такой курорт построить, нужно минимум порядка 4-5 млрд рублей. У государства таких денег нет. Надо смотреть варианты государственно-частного партнёрства, привлекать инвесторов, - отметил Рустэм Хамитов.

Глава региона также считает, что очень важен уровень обслуживания на таких горнолыжных курортах.

- Мы понимаем, что сегодня сервис – это очень важно. От сервиса зависит настроение людей. Даже не от состояния склона, а от того, как человека встретят, как с ним будут общаться, как будут помогать ему в отеле, на автомобильной стоянке, на станции канатной дороги. От этого зависит очень многое. Но это общий уровень культуры, над которым всем вместе надо трудиться.

В интервью Хамитов признался, что в новогодние праздники был в санатории «Янган-Тау», ездил в командировку на северо-восток республики.

- В санатории несколько раз скатился с трассы. Кстати, она симпатичная, небольшая. Её нельзя сравнить с белорецкими склонами, но трасса ухоженная. Люди из близлежащих населённых пунктов приезжают и с удовольствием катаются, - сказал глава республики.