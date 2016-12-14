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«Роснефть» начала переговоры с «Системой» о покупке «Таргина» - Интерфакс// 14.12.2016
Компании пока не комментируют ситуацию.
ОАО «Роснефть» ведет переговоры с АФК «Система» о покупке нефтесервисного ОАО «Таргин», сообщает «Интерфакс».
В ПАО "Роснефть" и АФК "Система" не комментируют информацию.
"Таргин" - нефтесервисная группа, предоставляющая услуги в области бурения, ремонта скважин, производства нефтепромыслового оборудования и механосервиса, а также транспортные и строительные услуги. Численность сотрудников - порядка 18 тысыч человек, компания работает, в основном, в Башкирии. По некоторым источникам, доля "Таргина" на рынке буровых работ в регионе (читай - в периметре "Башнефти") составляет около 40 процентов, в сфере гидроразрыва пласта - порядка 30-40 процентов, в сфере подемного и капитального ремонта скважин- около 60 процентов.
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