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ПУЛЬС

«Роснефть» начала переговоры с «Системой» о покупке «Таргина» - Интерфакс

Наталья КУЗНЕЦОВА // 14.12.2016
Компании пока не комментируют ситуацию.

ОАО «Роснефть» ведет переговоры с АФК «Система» о покупке нефтесервисного ОАО «Таргин», сообщает «Интерфакс».

- По словам собеседников агентства, переговоры пока находятся не в очень продвинутой стадии, но идут активно, - говорится в сообщении. - Источники отмечают, что тема покупки-продажи "Таргина" возникла фактически сразу после того, как основной контрагент нефтесервисного актива - "Башнефть" - перешел под контроль "Роснефти" .

В ПАО "Роснефть" и АФК "Система" не комментируют информацию.

"Таргин" - нефтесервисная группа, предоставляющая услуги в области бурения, ремонта скважин, производства нефтепромыслового оборудования и механосервиса, а также транспортные и строительные услуги. Численность сотрудников - порядка 18 тысыч человек, компания работает, в основном, в Башкирии. По некоторым источникам, доля "Таргина" на рынке буровых работ в регионе (читай - в периметре "Башнефти") составляет около 40 процентов, в сфере гидроразрыва пласта - порядка 30-40 процентов, в сфере подемного и капитального ремонта скважин- около 60 процентов.

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