В Башкирии предприятия задолжали сотрудникам около четырех миллионов

Наталья КУЗНЕЦОВА

В реальности, по словам омбудсмена по правам человека, долг намного больше.

Фото: pixabay.com

По данным на начало ноября этого года, объем задолженности по заработной плате превысил четыре миллиона рублей. Такую информацию озвучил сегодня на пресс-конференции уполномоченный по правам человека республики Рим Каюмов.

- В реальности эта сумма намного больше, - признал омбудсмен. – Учтываются только крупные предприятия. По России эта сумма составляет 3,7 миллиарда, причем за последние два месяца она выросла почти на 150 миллионов.

Большой проблемой, является невыплата зарплаты банкротными предприятиями. Каюмов пояснил, как только предприятие признается банкротом, исполнительные листы по ликвидации задолженности становятся недействительными. Что касается реализации конкурсной массы предприятий, то ее для выплат всем работникам оказывается недостаточно.