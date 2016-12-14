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14 декабря, среда
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ПУЛЬС
В Башкирии предприятия задолжали сотрудникам около четырех миллионов// 14.12.2016
В реальности, по словам омбудсмена по правам человека, долг намного больше.
Фото: pixabay.com
По данным на начало ноября этого года, объем задолженности по заработной плате превысил четыре миллиона рублей. Такую информацию озвучил сегодня на пресс-конференции уполномоченный по правам человека республики Рим Каюмов.
Большой проблемой, является невыплата зарплаты банкротными предприятиями. Каюмов пояснил, как только предприятие признается банкротом, исполнительные листы по ликвидации задолженности становятся недействительными. Что касается реализации конкурсной массы предприятий, то ее для выплат всем работникам оказывается недостаточно.
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